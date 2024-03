Белорусские власти объявили "Ассоциацию белорусов в Америке (ABA Together)" экстремистским формированием.

"Группа граждан из числа создателей, администраторов и иных участников интернет-ресурсов под общим названием ABA Together (Assoсiatiоn of Belarusians in America)" осуществляет экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении МВД РБ.

Печень экстремистских формирований Беларуси насчитывает 191 организацию, сми, медиа-ресурс.