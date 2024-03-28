Последнее обновление: 28.03.2024 10:47

Власти Беларуси хотят в 5 раз сократить предельный размер платежа наличными

Белорусские власти намерены поэтапно за 2 года (2024–2025 годы) снизить с 500 базовых величин до 100 базовых величин предельный размер платежа наличными денежными средствами, принимаемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями от физических лиц при продаже им товаров (работ, услуг).

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РБ.

Одновременно предлагается стимулировать физических лиц по использованию безналичных способов осуществления платежей за товары (работы, услуги) путем повышения размера вознаграждения, выплачиваемого от суммы безналичного платежа и не облагаемого подоходным налогом с физических лиц, с 2 до 10 процентов.

Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение с 28 марта по 8 апреля 2024 года.

«Проект указа разработан по инициативе Министерства по налогам и сборам с целью увеличения доли безналичных платежей за товары (работы, услуги)», - подчеркивается в сообщении.

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