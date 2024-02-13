Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты для 134,7 тыс. многодетных семей

В Беларуси на 1 февраля 2024 г. для многодетных семей открыто 134 703 депозитных счета «Семейный капитал».

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, из них открыто 82,6 тыс. депозитных счетов на сумму 826 млн долларов США и 52 тыс. депозитных счета на сумму 1,3 млрд рублей

По состоянию на 1 февраля 2024 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 81 749 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 66 555, на получение медицинских услуг – 8 854, на получение образования – 6 335, на приобретение товаров для инвалидов – 5.

Принято 79 338 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 16 569, Витебская – 7 649, Гомельская область – 12 832, Гродненская область – 9 269, Минская – 13 747, Могилевская – 8 075, Минск – 11 197.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2024 года размер семейного капитала составляет 31 480 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 г.