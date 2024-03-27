Латвия перестала пропускать в Беларусь авто на транзитных номерах

Латвия вслед за Польшей перестала пропускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах, сообщают белорусские и латвийские медиа.

Запрет на вывоз в Беларусь действует в отношении автомобилей с объемом двигателя 1,9 литра и более. Для вывоза авто требуется документ от производителя, которым подтверждается, что производитель знает конечного собственника автомобиля и уверен, что машина проследует в третьи страны транзитом через Беларусь и Россию и не будет перепродана в этих странах.

На выходных Польша перестала пропускать в Беларусь авто с объемом двигателя более 1,9 литра или дороже 50 тыс. евро.

Ограничения введены Польшей и Латвией в рамках соблюдению режима санкций, введенных против РФ и РБ за войну против Украины.