Iveco прекратила поставки грузовиков в Россию и Беларусь

Итальянский производитель грузовиков Iveco Group прекратил поставки машин в Россию и Беларусь, сообщил генеральный директор компании Геррит Маркс.

Он добавил, что автопроизводитель рассматривает возможность выхода из российского совместного предприятия (Iveco-AMT занимается сборкой внедорожных тяжелых грузовиков Trakker), передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Многие иностранные компании решили приостановить деятельность в России. В частности, об этом заявили автопроизводители Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo, а производитель грузовиков MAN приостановил экспорт автомобилей и комплектующих в Россию и Беларусь. Производители люксовых автомобилей Ferrari и Lamborghini также решили прекратить экспорт машин в Россию.