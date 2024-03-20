Совмин Беларуси повысил ставки утилизационного сбора

Совмин Беларуси сократил «возрастные» категории автомобилей и заметно повысил ставки утилизационного сбора на легковые, грузовые авто и спецтехнику, что автоматом приведет к повышению цен.

Согласно постановлению №185 от 18 марта 2024 года, ставки утилизационного сбора устанавливаются для автомобилей до лет и старше 3 лет. Ранее ставки устанавливались для авто до 3 лет, от 3 до 7 лет и более 7 лет.

Ставки утильсбора для легковых электромобилей не изменились, но были заметно повышены для авто с двигателем внутреннего сгорания.

Так, ставка утильсбора для легкового авто (категории М1 или М1G) до 3-х лет с двигателем до 1000 куб. см повышена с 1652,20 рубля до 3145,69 рубля, с двигателем свыше 1000 до 2000 куб. см – с 6115,20 рубля до 11645,24 рубля.