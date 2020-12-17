В Беларуси с 1 января дорожный сбор заменят на транспортный налог

Белорусские власти приняли решение с 1 января заменить дорожный сбор, который никто не хочет платить, на транспортный налог, что с точки зрения участника дорожного движения тот же хрен, только вид сбоку.

Всё это только ради того, чтобы отвязать уплату побора от прохождения процедуры технического осмотра.

Ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины будут снижены на 25% для физических лиц и на 15% для организаций.

Предусмотрена более глубокая дифференциация ставок для физических лиц в отношении легковых автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу от 1,5 до 2,5 т путем применения шага 250 вместо 500 кг.

Годовая сумма налога для владельца народного автомобиля составит примерно 60-80 рублей в год.

Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров авто и фактического времени владения транспортным средством.

Ставки налога для пенсионеров предлагается снизить на 50%, для инвалидов III группы - на 25%.

Органы местного управления и самоуправления могут получить право полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, по транспортным средствам, не используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.

Не будут признаваться объектом налогообложения транспортные средства, зарегистрированные до 1 января 1992 года, либо в отношении которых дата регистрации не может быть установлена.

Будет предусмотрено освобождение от транспортного налога авто, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.

Поскольку следующий год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога в полной мере, в 2021 году будут предусмотрены некоторые особенности.

Налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января до 1 июля 2021 года. Это необходимо в том числе для приведения базы учета транспортных средств в актуальное состояние. До этой даты предполагается установление упрощенной процедуры снятия с учета транспортных средств, по объективным причинам выбывших из дорожного движения.

Сумма налога по всем транспортным средствам в 2021 году составит Br29 (на уровне предполагаемого размера базовой величины) и будет являться авансовым платежом за 2021 год. В 2022 году этот платеж будет зачтен при уплате налога за 2021 год с учетом фактического времени владения физлицами транспортными средствами.

Лица, заплатившие в 2020 году госпошлину, не будут платить транспортный налог до истечения срока ее действия.

Налог в 2021 году надо будет заплатить не позднее 15 декабря. Соответствующее извещение налоговые органы направят гражданам не позднее 1 ноября 2021 года.

"В результате такой трансформации будет решен вопрос справедливого участия всех собственников транспортных средств в участии расходов государства на дорожную инфраструктуру. Его размер будет увязан с периодом владения транспортным средством, исключаются двойные оплаты для автомобилей, которые проходят техосмотр два раза в год или раз в двухлетний период", - пояснил первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, которого цитирует БелТА.

Что он не сказал, так это, что поскольку речь идет о налоге, платить его придется всем независимо от того, пользуешься ты автомобилем или нет и в каком состоянии он находится. Зарегистрирован на тебя авто, от которого остался кузов и пару лонжеронов – заплати налог в казну и в срок. Сломался автомобиль и нет денег на ремонт – плати налог.

Суть понятна. В выигрыше будут только те, кто пользуется автомобилем каждый день, накручивая не один десяток километров.

В презентации чиновника ни разу не прозвучало, какое наказание будет установлено для тех физлиц, кто совсем или не вовремя заплатил налог. Конфискация авто ?