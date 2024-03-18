Литва ввела более строгий контроль над зерном из Беларуси и РФ

С 18 марта в Литве введен строгий контроль над зерном, ввозимым в страну из России, оккупированных ею регионов других государств и Беларуси.

В связи с усиленным контролем будут проверять каждый вагон или транспортное средство с зерном импортного производства, предназначенного как для литовского рынка, так и для экспорта через Клайпедский порт, сообщает LRT.

В ближайшее время будут приняты новые решения по еще более строгому контролю – тогда будут проверять и происхождение зерна, которое перевозят через Литву, сообщило Министерство сельского хозяйства.

"Министерство сельского хозяйства в ответ на поступившую информацию о реализации зерна, изъятого Россией на оккупированных территориях, через порты Балтийского моря, срочно приняло меры по усилению контроля за зерном, ввозимым из России и других стран повышенного риска", – говорится в заявлении министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса.

Пока будут проверять только фуражное зерно, а проверка продовольственного зерна должна вступить в силу чуть позже.