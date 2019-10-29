Правительство обещает не оставить белорусов без гречки

Белорусские власти пообещали не допустить резких повышений цен на гречку. Об этом заявил сегодня вице-премьер Владимир Дворник.

"Ситуация по гречке сегодня имеет место. Только из-за того, что российский рынок в этом году недополучил 20% тех объемов, которые они имели в предыдущие годы. В Беларуси имеется тот запас госзаказа, который мы в этом году произвели, остатки прошлого года. Государство будет держать руку на пульсе для того, чтобы каких-то скачков, резких повышений цен на этот продукт не было", - пообещал он.

По его словам, в прошлые годы цена гречки на белорусском рынке была чуть выше, чем в России, сегодня она выровнялась.

"Поэтому я не думаю, что будут какие-то скачки и вывозы этой продукции. Но мы на уровне правительства отслеживаем эту тему и будем мониторить", - заверил Дворник, которго цитируе БелТА.

Сегодня на совещании Лукашенко обратил внимание, что урожай гречихи в этом году меньше, чем в прошлом.

"В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог, это произойдет по ценообразованию", - предупредил он.

Ранее сообщалось, что российские оптовые компании повысили цены на гречку из-за самого низкого за 5 лет урожая гречки.