Власти Украины объявили банкротом "Белавтодор-Украина"

Хозяйственный суд Киева на прошлой неделе признал банкротом ООО "Совместное украино-белорусское предприятие "Белавтодор-Украина".

Компанию создала в 2016 году группа белорусских облавтодоров вместе с торговым предприятием "Белзарубежторг" и недавно погибшим от взрыва подаренной гранаты украинским бизнесменом Геннадием Частяковым.

В течение 2020-2021 годов, говорится в судебных материалах, входящие в состав Белавтодор-Украина строительно-монтажные тресты выполняли подряды Служб автомобильных дорог в Киевской, Ровенской, Житомирской областях на общую сумму 700 млн гривен, сообщают украинские медиа.

В феврале 2022 года перед самым началом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины белорусские дорожные компании вывезли часть строительной техники и сотрудников – граждан Беларуси за пределы Украины, а денежные активы вывели за границу.

После этого Украина фактически конфисковала три асфальтобетонных завода в Киеве и Житомирской области, которыми пользовался Белавтодор-Украина, и передала в АРМА. Их признали вещественными доказательствами в уголовном производстве и арестовали.