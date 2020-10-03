Тихановская вновь призвала к точечным санкциям против близкого к режиму Лукашенко бизнеса

Санкции Евросоюза в отношении 40 представителей белорусской власти, согласованные на внеочередном саммите в Брюсселе, являются «маленькой победой» белорусского народа.

Об этом заявила Светлана Тихановская во время онлайн-брифинга 2 октября, передает БелаПАН.

«Введение санкций уже началось. Не далее, как вчера были приняты санкции от Евросоюза по поводу 40 человек, это маленькая победа. Конечно, этот список должен расширяться. Также мы настаиваем на индивидуальных экономических санкциях либо санкциях против бизнесов, которые поддерживают этот режим, диктатуру. Такие санкции, я уверена, уже обсуждаются в ряде стран», - сообщила Тихановская.

В свою очередь, член КС Ольга Ковалькова заявила, что если руководители белорусских предприятий «будут дальше репрессировать и увольнять своих сотрудников, то это будет означать для них, что санкции могут быть введены и в отношении этих предприятий, которые торгуют с Европейским союзом».

«Точно так же если репрессии продолжатся против студентов и других сообществ, то эти санкции будут рассматриваться более широко, чем сейчас они приняты Евросоюзом. Мы будем тоже над этим работать, чтобы все понимали, что такая ситуация, как есть сейчас, не должна продолжаться, репрессии должны быть остановлены», — отметила Ковалькова.