Последнее обновление: 15.03.2024 17:07

Санаторий «Беларусь» в Сочи не оплачивает коммуналку

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск, поданный муниципальным унитарным предприятием города Сочи "Сочитеплоэнерго", за образовавшуюся задолженность за оплату теплоэнергии к санаторию «Беларусь» в Сочи, который находится в ведении Управления делами президента РБ.

"Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Сочитеплоэнерго" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к государственному учреждению "Санаторий "Беларусь" Управления делами президента Республики Беларусь о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии", - говорится в сообщении на сайте суда.

Уточняется, что долг образовался в период с 2011 по 2023 год, сумма достигает почти 129,4 тыс. российских рублей, также компания планирует взыскать пени в размере еще около 156,8 тыс. рублей.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование