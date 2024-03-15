Санаторий «Беларусь» в Сочи не оплачивает коммуналку

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск, поданный муниципальным унитарным предприятием города Сочи "Сочитеплоэнерго", за образовавшуюся задолженность за оплату теплоэнергии к санаторию «Беларусь» в Сочи, который находится в ведении Управления делами президента РБ.

"Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Сочитеплоэнерго" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к государственному учреждению "Санаторий "Беларусь" Управления делами президента Республики Беларусь о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии", - говорится в сообщении на сайте суда.

Уточняется, что долг образовался в период с 2011 по 2023 год, сумма достигает почти 129,4 тыс. российских рублей, также компания планирует взыскать пени в размере еще около 156,8 тыс. рублей.