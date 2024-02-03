Тарифы на ЖКУ в 2024 году вырастут в среднем на 20 рублей

Лукашенко указом №41 от 2 февраля 2024 года установил предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах.

В результате жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2024 году на 20 рублей (0,5 базовой величины).

Повышение тарифов будет произведено в два этапа: с 1 января - на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на 10,35 рубля; с 1 июня - на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на 9,65 рубля.

Соответственно платежи для населения (в расчете на типовую двухкомнатную квартиру) в отопительный период составят примерно 173,15 рубля в месяц, в летний - 132,86 рубля.

По расчетам МАРТ, в 2024 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 4,1%, семьи из двух пенсионеров - 9,1%.

«…будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям адресно при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности», - сказано в официальном комментарии к указу.

Местным органам власти предоставлено право возмещать за счет средств местных бюджетов расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирных жилых домах, не покрываемые плательщиками жилищно-коммунальных услуг.