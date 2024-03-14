Последнее обновление: 14.03.2024 15:52

Еврокомиссия на следующей неделе предложит ограничить импорт зерна из РФ и Беларуси

Европейская комиссия на следующей неделе, как ожидается, представит предложение по количественным ограничениям на импорт зерна из России и Беларуси на фоне протестов европейских фермеров и призывов Украины пойти на этот шаг.

Как сообщил RMF FM неназванный европейский дипломат, предложение Еврокомиссии будет предусматривать квоты на продовольственные товары из РФ и Беларуси. Полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен и негативного влияния на более бедные страны мира.

Транзит российской и белорусской агропродукции по-прежнему будет разрешен.

"До сих пор не существовало количественных ограничений на импорт зерна из России, в то время как такие ограничения существуют для импорта – украинского. Такое решение становилось все труднее поддерживать с моральной и политической точки зрения", – отмечает RMF FM.

По данным Евростата, в 2023 году в ЕС было ввезено более 1,5 миллиона тонн зерна по сравнению с 970 тысячами тонн в 2022 году. Таким образом, проблема с российской сельскохозяйственной продукцией стала реальной.

В феврале парламент Латвии принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

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