Последнее обновление: 09.03.2024 10:37

Сейм Польши призвал к санкциям против агропродукции из РФ и Беларуси

Сейм Польши в пятницу принял постановление, призывающее ввести санкции на импорт российских и белорусских продуктов питания.

Соответствующее решение поддержал 441 депутат, двое воздержались.

"Мы призываем Европейскую комиссию подать предложение о введении санкций на импорт российских и белорусских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС", – говорится в документе.

Отмечается, что импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси продолжает приносить огромные доходы их производителям, продавцам и бюджетам.

"Наш моральный долг – остановить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению способности России и Беларуси, которая ее поддерживает, продолжать войну против Украины", – говорится в документе.

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