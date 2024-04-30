Великобритания ввела физический контроль над импортом из ЕС

Спустя почти восемь лет после решения выйти из Евросоюза Великобритания так до конца и не развелась со своим крупнейшим партнером.

Получив право вернуть барьеры в торговле еще в январе 2021 года, власти до последнего откладывали проверки товаров на границе, опасаясь дефицита продуктов и недовольства населения. И вот во вторник в полдень опустился наконец главный шлагбаум, пишет BBC.

Британцы с 30 апреля начали проверки фур и контейнеров, в которых из ЕС привозят продукцию растительного и животного происхождения — мясо, рыбу, сыр, яйца, цветы и рассаду.

Это серьезный барьер, поскольку островная страна на периферии Европы на треть зависит от поставок продовольствия из Евросоюза, и до сих пор импортеры беспрепятственно ввозили еду, как будто границы и не было.

Власти утверждают, что новые проверки будут стоить импортерам не более 330 млн фунтов в год и добавят 0,2 процентного пункта к продовольственной инфляции в ближайшие три года. Бизнес ставит эти расчеты под сомнение.

И те, и другие сходятся в том, что политическое решение выйти из ЕС после 45 лет членства в союзе обернулось убытками для экономики. Их масштаб пока не проявился полностью, в том числе потому, что часть барьеров в торговле до сих пор не восстановлена.