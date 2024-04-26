Последнее обновление: 26.04.2024 17:22

Латвия передаст Украине большой генератор

Латвия передаст Украине генератор мощностью 215 МВт для покрытия энергетических потребностей Киева. Об этом на брифинге в Киеве заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По ее словам, эта помощь является свидетельством того, как латвийское общество и бизнес "глубоко вовлечено" в поддержку Украины.

"Сегодня я услышала, что наша энергокомпания "Латвэнерго" предоставит большой генератор мощностью 215 МВт для того, чтобы покрыть потребности украинской энергетической системы", – отметила она.

Браже также указала, что во время визита в Украину встретилась с работниками украинской тепловой электростанции, чтобы узнать об их критических потребностях и увидеть устойчивость украинских профессионалов.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая была назначена на прошлой неделе, в пятницу прибыла с визитом в Украину.



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