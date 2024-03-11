SIPRI: Россия впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений

Россия заняла лишь третье место среди крупнейших экспортеров оружия в мире, уступив второе место Франции, на первом месте — США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно исследованию, в 2019-2023 годы экспорт вооружений из России сократился на 53% по сравнению с 2014-2018 годами. Иными словами, экспортные поставки российского оружия снизились более чем вдвое.

Если в 2019 году Россия экспортировала оружие в 31 страну, то в 2023 году уже только в 12 государств, пишет SIPRI.

«Россия впервые стала третьим по величине экспортером оружия, уступив Франции, — сказано в докладе SIPRI. — Экспорт вооружений из США и Франции растет, а экспорт из России резко падает».

США поставили основные вооружения в 107 государств, американский экспорт вырос на 17% (в 2019-2023 году относительно 2014-2018 годов).

На США и государства Западной Европы приходилось 72% всего экспорта вооружений в 2019–2023 годах по сравнению с 62% в 2014–2018 годах, и США поставили основные вооружения больше, чем за любой предыдущий пятилетний период, говорится в исследовании.

«США усилили свою глобальную роль в качестве поставщика оружия — важный аспект своей внешней политики — экспортируя больше оружия в большее число стран, чем когда-либо в прошлом, — директор программы поставок оружия SIPRI Мэтью Джордж. — Это происходит в то время, когда экономическое и геополитическое доминирование США бросают вызов развивающимся державам».

Экспорт оружия из Франции увеличился на 47%, и впервые Франция стала вторым по величине экспортером оружия.