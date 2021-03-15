Пандемия может изменить объемы экспорта оружия в мире

Мировым лидером по продажам оружия и военной техники остаются США, а первое место по покупкам вооружений занимает Саудовская Аравия.

В целом объемы международной торговли оружием за период с 2016 по 2020 годы по сравнению с показателями за предыдущие пять лет не изменились: существенное увеличение поставок тремя из пяти крупнейших экспортеров оружия - США, Францией и Германией - было в значительной степени компенсировано сокращением российского и китайского экспорта вооружений. К таким выводам пришли авторы доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованного 15 марта.

Впервые с 2001-2005 годов объем продаж основных видов оружия в период между 2011-2015-м и 2016-20 годами не увеличился. Тем не менее, масштаб торговли вооружениями остается близким к самому высокому уровню со времен окончания холодной войны.

"Пока что рано делать выводы о том, что двадцатилетний период быстрого наращивания поставок оружия завершился, - говорит эксперт SIPRI Питер Веземан. - Экономические последствия пандемии коронавируса еще могут заставить ряд государств в ближайшие годы пересмотреть свои объемы импорта вооружения. В то же время, даже в разгар пандемии в 2020 году некоторые страны подписали крупные контракты на поставку основных видов вооружений".

Соединенные Штаты продолжают оставаться крупнейшим в мире экспортером оружия, на США приходится более трети общемирового объема. При этом доля американского экспорта в мировой торговле оружием за указанный срок возросла с 32 до 37 процентов. За прошедшие пять лет США продали вооружений и военной техники 96 странам, что намного превышает показатели других поставщиков оружия.

Почти половина поставок оружия из США (47%) приходится на страны Ближнего Востока, основным его покупателем (24%) является Саудовская Аравия. За период с 2011 по 2020 годы американский экспорт вооружений вырос на 15 процентов, что еще больше увеличило разрыв между США и вторым по величине экспортером вооружений - Россией.

Российский экспорт оружия, составлявший в 2016-2020 годах 20 процентов от всех мировых продаж, упал за этот период на 18 процентов (что сравнимо с периодом с 2011 по 2015 годы). Около 90 процентов от этого сокращения объясняется тем, что за прошедшие пять лет на 53 процента снизились продажи российских вооружений Индии.

"В 2011-2020 годах Россия существенно увеличила объем поставок оружия Китаю, Алжиру и Египту, но это не компенсировало потерь от значительного снижения экспорта вооружений в Индию", - говорит научный сотрудник программы SIPRI Александра Куимова. Хотя, по ее словам, Россия недавно подписала с несколькими государствами новые крупные контракты на поставку оружия, и в ближайшие годы она, вероятно, будет наращивать объемы экспорта вооружений, в большинстве регионов мира РФ сталкивается с сильной конкуренцией со стороны США.

Третьим в мире продавцом оружия является Франция, в 2016-2020 годах нарастившая объем продаж основных видов вооружений на 44 процента и обеспечив 8,2 процента мирового рынка оружия. Крупные сделки по поставкам Париж заключил с Индией, Египтом и Катаром: на эти три страны приходится 59 процентов французского оружейного экспорта.

Германия по-прежнему остается на четвертом месте среди крупнейших мировых поставщиков оружия. За последние 10 лет страна увеличила экспорт вооружений на 21 процент, на ее долю приходится 5,5 процента мировой торговли оружием. Среди основных клиентов Германии - Южная Корея, Алжир и Египет.

Замыкает пятерку крупнейших в мире экспортеров оружия Китай. Объем его продаж за последние пять лет сократился на 7,8 процента и составил 5,2 процента мировой торговли военной техникой. Основными покупателями китайского оружия были Пакистан, Бангладеш и Алжир.

Больше всего оружия экспортируется на Ближний Восток. Доля импорта основных видов вооружений в этом регионе за последние пять лет выросла на 25 процентов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Это стало отражением региональной стратегической конкуренции между несколькими государствами региона Персидского залива.

Крупнейший мировой импортер оружия - Саудовская Аравия увеличила закупки вооружений на 61 процент, а Катар - на 361 процент. Импорт оружия Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) сократился на 37 процентов, но несколько контрактов на поставки крупных вооружений, в том числе, договор о покупке 50 американских истребителей-бомбардировщиков F-35, подписанный в 2020 году, позволяют предположить, что страна будет наращивать импорт вооружений в больших объемах.

Египет увеличил закупку вооружений за прошедшие 10 лет на 136 процентов. Страна, соперничающая с Турцией в освоении углеводородных ресурсов в восточном Средиземноморье, инвестировала значительные средства в укрепление военно-морского флота.

Турецкий импорт оружия между 2011 и 2020 годами сократился на 59 процентов. Во многом на это повлиял отказ США в 2019 году продавать Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 после того, как Турция купила у России зенитно-ракетные комплексы. Чтобы уменьшить зависимость от импорта, Турция также наращивает внутреннее производство основных видов вооружений.