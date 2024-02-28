Нижняя палата парламента РБ приняла поправки в законы о занятости населения

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении поправки в законы о занятости населения, сообщила пресс-служба нижней палаты.
В частности, поправками предусматривается:
- дополнение понятийного аппарата терминами «гражданин, обратившийся по вопросам трудоустройства», «квота для приема на работу инвалидов», «субсидированное рабочее место», а также уточнение терминов «оплачиваемые временные работы», «свободное рабочее место (вакансия)»;
- установление фиксированного размера пособия по безработице и введение дополнительных требований к его получению;
- сокращение периодов нахождения безработных и граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства, на учете в органах по труду, занятости и социальной защите;
- уточнение обязанностей граждан в области содействия занятости населения;
- введение института квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
- определение основных задач государственной службы занятости населения;
- закрепление нормы, регулирующей вопросы функционирования Информационного портала государственной службы занятости населения;
- усиление контроля за деятельностью агентств по трудоустройству;
- расширение возможностей получения гражданами содействия службы занятости в поиске работы, а нанимателей — в подборе кадров.