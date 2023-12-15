Последнее обновление: 15.12.2023 13:24

Власти Беларуси отложили на полгода новшества по больничным и пособиям

Белорусские власти на полгода перенесли изменения в порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, а также в порядок выплаты по больничным листкам.

Согласно постановлению Совмина РБ №877 от 12 декабря 2023 года ввод в действие упомянутых новшеств переносится с 1 января на 1 июля 2024 года.

«Перенос срока обусловлен запросами предприятий и организаций необходимостью увеличения периода апробации программного обеспечения к новому порядку информационного взаимодействия с территориальными органами Фонда социальной защиты населения», - говорится в комментарии Минтруда РБ.

Дополнительные нормы регулирования порядка выплаты по больничным листкам предусматривают:

1. Назначение больничных работающим по совместительству и не имеющим основного места работы. Новшество касается тех работающих, которые на дату наступления страхового случая (временной нетрудоспособности, беременности и родов) не имеют основного места работы, но при этом работают по совместительству. Таким работающим больничный будет назначаться по одному из мест работы по совместительству (по выбору работника).
2. Возможность в период проведения контрольных мероприятий дооформления в учреждениях здравоохранения листков нетрудоспособности, оформленных в нарушение требований законодательства
Проверяющий при выявлении нарушений в оформлении больничных обязан передать их в бухгалтерию для их дооформления не позднее окончания срока проверки. В случае отказа от выполнения дооформления больничных проверяющий вправе не принять к зачету выплаченные суммы пособий, которые в дальнейшем подлежат возмещению нанимателем. При этом суммы не принятых к зачету пособий не будут удерживаться с работника, которому оно выплачено.

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