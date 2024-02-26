Средняя зарплата в Беларуси в январе 2024 года снизилась на 279,8 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2024 года составила 1991,2 рубля и снизилась на 279,8 рубля по сравнению с декабрем.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в январе 2024 года выросла на 11,8% к январю 2023 года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за январь составила 2697,9 рубля, Минской области – 2011,8 рубля, в Гомельской – 1827,7 рубля, Гродненской -1763,4 рубля, Брестской – 1739,1 рубля, Витебской – 1668,2 рубля, Могилевской – 1666,9 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в декабре досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6900,4 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта – 4993,5 рубля; на третьем - вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования – 3767,1 рубля.

Меньше всего начислено в декабре работникам парикмахерских и салонов красоты – 966,0 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1143,5 рубля, деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг - 1213,8 рубля.