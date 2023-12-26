Средняя зарплата в Беларуси в ноябре 2023 года выросла на 4,4 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2023 года составила 1975,6 рубля и выросла на 4,4 рубля по сравнению с октябрем.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в ноябре 2023 года выросла на 13,6% к ноябрю 2022 года. За январь-ноябрь 2023 года рост зарплаты составил 10,8% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за ноябрь составила 2663,3 рубля, Минской области – 1958,2 рубля, в Гомельской – 1817,1 рубля, Гродненской -1783,9 рубля, Брестской – 1763,7 рубля, Витебской – 1655,9 рубля, Могилевской – 1640,3 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в ноябре досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6919,4 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта – 5195 рублей, на третьем – «горнодобывающая промышленность» – 3686,3 рубля.

Меньше всего начислено в ноябре работникам парикмахерских и салонов красоты – 1000,6 рубля, деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1148,8 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1164,6 рубля.