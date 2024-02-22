Последнее обновление: 22.02.2024 13:53

ЕС предварительно согласовал продление торговых льгот для Украины еще на год

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 21 февраля согласовали мандат Совета ЕС на переговоры по предложению, которое имеет целью продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год.

Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, предложение Еврокомиссии о продлении льготной торговли для Украины было одобрено без изменений.

Также постоянные представители ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о приостановлении импортных пошлин и квот для Молдовы еще на один год до 24 июля 2025 года.

Предложение должно быть согласовано Европарламентом сначала в профильном комитете, что ожидается 7 марта, и на пленарном заседании в апреле.

Затем регламент должен быть принят Советом ЕС, подписан представителями Совета ЕС и Европарламента и опубликован в Официальном вестнике ЕС.

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