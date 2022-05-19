Европарламент одобрил отмену пошлин ЕС на весь украинский экспорт

Депутаты Европарламента одобрили отмену пошлин ЕС на весь украинский экспорт на год, что затронет промышленные товары, фрукты и овощи, сталь.

"В четверг парламент поддержал отмену на один год импортной пошлины ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны. Эта временная либерализация торговли, одобренная 515 голосами за, при 32 против и 11 воздержавшихся, является ответом на последствия войны россии против Украины, которая ограничивает возможности страны для торговли", – говорится в сообщении.

Как указано, чтобы обеспечить сегодняшнее принятие на пленарном заседании, процедуры были ускорены.

«Эти меры полностью отменят ввозную пошлину на промышленную продукцию, ввозную пошлину на фрукты и овощи, а также антидемпинговую пошлину и защитные меры по импорту стали сроком на один год", - указали в ЕП.

После одобрения Советом ЕС отмена пошлин начнет действовать на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.