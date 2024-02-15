Германия стала третьей по объему экономикой мира

Экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.

С ВВП в 4,5 триллиона долларов Германия по экономическому весу сейчас находится позади только Соединенных Штатов и Китая и с небольшим отрывом опережает Японию, которая имеет ВВП в 4,2 триллиона долларов.

По данным Федерального статистического управления, в 2023 году экономика Германии сократилась на 0,3 процента из-за "роста процентных ставок и слабого внутреннего и внешнего спроса".

В то же время, согласно данным, опубликованным правительством Японии, в последнем квартале 2023 года ее экономика неожиданно сократилась на 0,4 процента после того, как за предыдущие три месяца сократилась на 3,3 процента, что означает, что страна вошла в техническую рецессию.

Хотя Германия уже давно является крупнейшей экономикой Европы, последний раз она занимала третье по объему место в 2007 году, когда ее обогнал Китай.