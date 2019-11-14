Последнее обновление: 14.11.2019 15:52

Экономика ФРГ избежала рецессии

Категории: ФРГ ВВП

Экономика ФРГ избежала рецессии. За период с июля по сентябрь объем ВВП Германии неожиданно вырос на 0,1 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство в четверг, 14 ноября.

В предыдущем квартале немецкая экономика сократилась на 0,2 процента, передает DW.

Эксперты говорят о наличии рецессии в том случае, если экономика оказывается в минусе на протяжении двух кварталов подряд. В последний раз такое было на стыке 2012-2013 годов.

На текущий год экономисты прогнозируют рост объема ВВП Германии в объеме 0,5 процента. В 2020 году рост должен увеличиться до 0,9 процента.

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