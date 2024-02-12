Последнее обновление: 12.02.2024 13:16

Израиль выпустит облигации на фоне войны с ХАМАС

Израиль планирует выпустить значительные объемы облигаций для покрытия расходов, которые вызвала война с ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на собственные источники.

Выпуск обязательств планируется как в национальной валюте, так и в иностранной. Правительство, вероятно, будет полагаться на рынки долговых обязательств в шекелях, увеличивая свою эмиссию, заявили финансовые чиновники, которые говорили с Bloomberg на условиях анонимности.

При этом страна также намерена продавать больше облигаций в иностранной валюте.

Израиль испытывает значительное политическое давление из-за продолжения военных действий, в том числе со стороны США. Но страна не собирается отказываться от военной операции.

Война значительно повысила политические и экономические риски для Израиля.

Именно по этой причине накануне международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг страны до уровня А2.

Хотя Израиль все еще находится в пределах достаточного инвестиционного уровня, находясь на одном уровне с такими странами, как Исландия и Польша, - этот шаг подчеркнул экономические потери, которые несет страна от конфликта.



<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование