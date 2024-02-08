Последнее обновление: 08.02.2024 13:08

Цены на нефть растут из-за незначительного прогресса в мирных переговорах в Газе и слабого доллара

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть 8 февраля продолжили рост после того, как Израиль отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня, а слабый доллар также поддержал цены. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на $ 0,3 до $ 79,51 за баррель. Также фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate повысились на $0,26 до $ 74,12 за баррель.

С октября конфликт на Ближнем Востоке держал рынок в напряжении, поскольку прогресс в переговорах по прекращению боевых действий в Газе был ограниченным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил последнее предложение ХАМАС о прекращении огня и возвращении заложников, удерживаемых в секторе Газа, но государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что все еще есть место для переговоров по соглашению.

Кроме того, снижение доллара также поддержало цены, поскольку это делает сырую нефть дешевле для трейдеров, которые держат другие валюты.

Что касается спроса, то рынок нефти поддержало более значительное, чем ожидалось, падение запасов бензина и средних дистиллятов в США.

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