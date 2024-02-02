Единую официальную базу санкций запустили в Украине

С 1 февраля в Украине начал работать государственный реестр санкций. Его создали во исполнение закона, принятого Верховной Радой в июле прошлого года.

До этого времени главным источником информации о санкциях был сайт НАПК.

Данные реестра будут открытыми и общедоступными (кроме отдельных случаев), его будут вести на двух языках – украинском и английском.

Сейчас в реестре доступна информация о 17 202 физических и юридических лицах, которые считаются подсанкционными. Ведение реестра обеспечивает аппарат СНБО Украины, который и сообщил о запуске базы.

В реестре размещают следующую информацию: основания для применения, изменения или отмены санкций;

→ перечень санкций, применяемых к каждому лицу; органы, ответственные за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций; список лиц, в отношении которых применены санкции, и сведения для их идентификации; сведения о субъекте внесения предложения по применению санкции; другие сведения, указанные в положении о государственном реестре санкций.

В последний раз Украина вводила санкции 30 декабря 2023 года.