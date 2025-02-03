L'Oreal продаст акции Sanofi на €3 млрд самой фармкомпании

Французская L'Oreal SA, один из крупнейших мировых производителей косметики, продаст акции Sanofi SA на сумму €3 млрд самой фармацевтической компании.

Как сообщила L'Oreal, она продаст 29,6 млн бумаг Sanofi по цене €101,5. Стоимость бумаг Sanofi на закрытие рынка в пятницу составила €104,4. Таким образом, L'Oreal продает акции с дисконтом к рыночной цене.

После закрытия сделки и погашения Sanofi выкупленных акций производителю косметики будет принадлежать 7,2% акционерного капитала Sanofi и 13,1% голосующих прав.

"L'Oreal остается важным акционером Sanofi и полностью поддерживает ее стратегию создания стоимости", - говорится в пресс-релизе.

"Сделка направлена на оптимизацию баланса L'Oreal, особенно с учетом недавних приобретений", - отмечают в компании.

Продажа акций будет осуществлена в ближайшие дни.

Sanofi сообщила, что выкуп акций у L'Oreal является частью программы buyback на €5 млрд, анонсированной на прошлой неделе.

За последние 12 месяцев стоимость бумаг Sanofi выросла на 19,2%.