Последнее обновление: 31.01.2025 18:00

В Беларуси установлены надбавки к ценам на закупаемую у населения в 2025 году сельхозпродукцию

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 4 от 24 января 2025 г. установлены надбавки к закупочным ценам на закупаемую у населения в 2025 году сельскохозяйственную продукцию.

Согласно документу, размер надбавок за 1 кг продукции составит:

Br0,11 – молоко сырое коровье базисной жирности, поставляемое организациям, осуществляющим переработку продукции сельского хозяйства для производства молочных продуктов;

Br1,1 – молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 килограммов, закупаемый организациями для выращивания;

Br5,40 – шерсть овец, закупаемая организациями потребительской кооперации;

Br2,90 – овцы живым весом, закупаемые организациями, осуществляющими переработку мяса.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 г.



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