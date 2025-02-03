Объем торговли услугами в Китае впервые превысил $1 трлн за 2024 год

Общий объем внешней торговли услугами в Китае в 2024 году впервые превысил $1 трлн, продемонстрировав значительный потенциал для дальнейшего роста.

Согласно последним данным Министерства коммерции КНР, объем импорта и экспорта услуг Китая по тогам 2024 года достиг рекордного уровня в 7,5 трлн юаней (около $1,05 трлн), увеличившись на 14,4% в годовом исчислении.

В частности, объем экспорта вырос на 18,2% в годовом исчислении, а импорт - на 11,8%, пишет Синьхуа.

По словам директора Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Ли Цзюня, в 2024 году масштабы торговли в сфере услуг в Китае увеличились, ее структура была оптимизирована, а международная конкурентоспособность повысилась, благодаря глобальным тенденциям к цифровизации, внедрению интеллектуальных технологий и зеленому развитию.

Он отметил, что всестороннее смягчение и оптимизация политики безвизового транзита сыграли важную роль в стимулировании въездного туризма за последний год.

Новая политика вызвала рост популярности хэштега "Путешествия в Китай" (China Travel) в социальных сетях, с помощью которого многие путешественники делятся своими впечатлениями о Китае. Все большее число иностранных туристов привлекают культурные достопримечательности страны, природа и прогулки по городу.