ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 45%

Центробанк Турции на заседании в четверг поднял ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта (п.п.). Ставка по семидневным операциям РЕПО была увеличена до 45% годовых с 42,5%, говорится в сообщении ЦБ.

Нынешний уровень ставки является максимальным с 2003 года. С июня прошлого года она была увеличена восемь раз подряд в совокупности на 36,5 п.п. в рамках борьбы с инфляцией.

По оценке руководства ЦБ, уровень жесткости денежно-кредитной политики, необходимый для замедления инфляции, уже достигнут, и текущий уровень учетной ставки будет сохраняться до тех пор, пока не произойдет значительное падение инфляции и инфляционные ожидания не достигнут целевого диапазона.

Инфляция в Турции в декабре ускорилась до 64,8% в годовом выражении и достигла максимума более чем за год, по данным Статистического института страны (Turkstat). В ноябре рост цен составлял 62%. ЦБ таргетирует инфляцию на уровне 5%.

Турецкая нацвалюта в паре с долларом США дешевеет на 0,2% после объявления решения центробанка. Курс составляет 30,2856 лиры/$1 по сравнению с 30,2324 лиры/$1 по итогам торгов в среду.