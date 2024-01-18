Кочанова обещает рассмотреть вопросы продажи проблемной недвижимости

Спикер верхней палаты парламента РБ Наталья Кочанова пообещала местным депутатам еще раз вернуться к вопросам изъятия и реализации домов-долгостроев.

«В указе прописано, что перед тем, как мы подаем иск в суд, мы должны сделать оценку. Агентство по госрегистрации и земельному кадастру делает оценку только в присутствии собственника и при наличии проектной документации. К сожалению, это не всегда имеет место быть. Некоторые собственники этих долгостроев живут за пределами Беларуси и проектная документация есть не всегда. Таким образом мы не можем двигаться дальше по изъятию этих долгостроев», - посетовала на встрече с Кочановой председатель Улуковского сельского Совета депутатов Гомельского района Жанна Бизня.

«Даже если мы получили положительные решения суда, выходим на продажу с публичных торгов, начальная цена продажи лота увеличивается на стоимость этой оценки. И цена становится непривлекательной для покупателей. И мы столкнулись с тем, что изъятые недострои не востребованы», — добавила Бизня.

Она предложила Кочановой разрешить «прямую продажу земли через аукцион с обременением на этом участке — объектом незавершенного строительства».

«Мы посмотрим. Еще раз вернемся к этому вопросу. Мы это изучим самым серьезным образом», — пообещала Кочанова.