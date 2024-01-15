ООН назвала стейблкоин USDT ведущим инструментом отмывания денег в Азии

Стейблкоины компании Tether стали одним из самых популярных способов проведения расчетов у отмывателей денег и мошенников, действующих в Юго-Восточной Азии, пишет Financial Times, ссылаясь на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности.

Tether выступает эмитентом нескольких стейблкоинов — криптовалютных токенов с привязкой курса к курсу реальных активов — доллару, евро, унции золота и т.п. Как сообщает FT, злоумышленникам особенно приглянулся долларовый токен USDT — третий по капитализации (около $95 млрд) криптоактив после биткоина и Ethereum и наиболее популярный стейблкоин на рынке.

«В последние годы правоохранительные органы и органы финансовой разведки сообщают о стремительном росте использования сложных и высокоскоростных схем отмывания денег... группами, специализирующимися на теневых переводах [в токенах Tether]», — говорится в докладе.

Благодаря использованию криптоактивов также активизировалась популярная среди организованных преступных группировок Юго-Восточной Азии практика использования нелегальных онлайн-казино для отмывания незаконных средств.

«Платформы онлайн-гэмблинга, особенно те, которые работают нелегально, стали одними из самых популярных средств отмывания денег с помощью криптовалют, особенно тех, кто использует Tether», — говорится в докладе.

В комментарии для FT Джереми Дуглас из Управления ООН по наркотикам и преступности заявил, что организованные преступные группировки смогли «создать параллельную банковскую систему», используя новые технологии, а распространение нерегулируемых онлайн-казино вместе с криптовалютами усилило криминальную экосистему Юго-Восточной Азии.

В докладе ООН отмечается, что за последние годы власти ликвидировали несколько сетей по отмыванию денег, ответственных за перемещение незаконных средств в токенах Tether, включая операцию, в ходе которой власти Сингапура в августе прошлого года конфисковали $737 млн в наличных и криптовалютах, отмечает РБК.

В ноябре прошлого года после совместного расследования с властями США и криптобиржей OKX Tether заморозила свои токены на сумму $225 млн. Активы также связывают с синдикатом, занимавшимся мошенничеством и торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.