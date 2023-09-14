SWIFT подключила Нацбанки трех стран к пилотному проекту цифровой валюты

Платежная система SWIFT объявила, что в пилотном проекте по выпуску цифровой валюты (CBDC) примут участие три ЦБ, которые помогут проверить совместимость систем с цифровой валютой.

Участие в проекте, как следует из сообщения SWIFT, подтвердили Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS), Национальный банк Казахстана и еще один ЦБ, который пока не назван. Это станет вторым этапом тестирования цифровой валюты SWIFT, передает РБК.

«Наше внимание сосредоточено на вопросах совместимости — обеспечении того, чтобы новые цифровые валюты могли беспрепятственно сосуществовать друг с другом, а также с бумажными валютами и платежными системами. Финансовое сообщество уже осознало большой потенциал CBDC <...> Следующий этап тестирования и исследования поможет еще больше усовершенствовать решение, чтобы обеспечить его максимальную эффективность и масштаб», — пояснили в SWIFT.

Работу над CBDC платежная система начала более 18 месяцев назад, и на первом этапе тестирования было проведено около 5 тыс. транзакций между двумя различными сетями блокчейнов и действующих платежных систем на основе фиатных денег.

Ранее сообщалось, что система международных расчетов в цифровом юане mBridge будет готова к концу 2023 года. Сейчас mBridge входит как минимум в шесть текущих проектов центральных банков, которые изучают, как цифровые валюты (CBDC) можно использовать для улучшения трансграничных платежей.