Последнее обновление: 12.01.2024 12:02

ГТК Беларуси списал проблему казахстанских перевозчиков на Погранслужбу РФ

Государственный таможенный комитет Беларуси прозрачно намекнул, что виновником проблемы с пропуском казахстанских перевозчиков является Погранслужба России.

«Белорусская таможня фиксирует на белорусско-российском участке границы случаи возвратов транспортных средств международной перевозки под управлением водителей – граждан третьих стран (кроме граждан Беларуси и России). Возврат осуществляется Пограничной службой ФСБ России по причине отсутствия оснований для пропуска на российскую территорию», - говорится в сообщении ведомства.

«Обращаем внимание, что таможенным законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций и (или) перецепки», - также сказано в сообщении.

Накануне власти Казахстана обвинили Беларусь в создании препятствия грузоперевозкам и нарушении интеграционных условий ЕАЭС из-за застрявших с 8 января на границе казахстанских фур.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование