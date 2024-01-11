Последнее обновление: 11.01.2024 17:35

Казахстан обвинил Беларусь в нарушении условий ЕАЭС из-за задержки фур на границе

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, комментируя задержку казахстанских фур на границе с Беларусью, обвинил Беларусь в создании препятствий грузоперевозкам и нарушении условий интеграции ЕАЭС.

«С 8 января такая проблема. В настоящее время мы обсуждаем это с нашими коллегами из России и Беларуси. Этот вопрос мы официально направим в комиссию, мы ждем от них ответа. Я считаю, что это воспрепятствование (перевозке). Говорится, что это технический барьер, но это барьер. Этого не должно быть», - сказал Арман Шаккалиев на брифинге в Сенате.

Он заверил, что если вопрос не будет решен положительно, то действия белорусской стороны будут официальны признаны препятствием грузоперевозкам.

«Это не соответствует условиям интеграции Евразийского экономического союза. Но наши коллеги говорят, что это связано с вопросами безопасности. В статье 29 Договора есть такое обоснование. Но к этому вопросу мы относимся иначе. Это ограничивает движение товаров. Если мы не сможем урегулировать вопрос на должном уровне, мы официально внесем его на рассмотрение комиссии как препятствие», - уточнил министр.

С 26 ноября в пункты перегрузки и перецепки на границе со странами Евросоюза могут въезжать только грузовые автомобили и тягачи, зарегистрированные в Беларуси и России.



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