Инфляция в Беларуси по итогам 2023 года ускорилась до 5,8%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в декабре 2023 года выросли на 0,9% по сравнению с ноябрем, с начала года рост составил 5,8%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в ноябре составляла 5,4%.

Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 1,5% к ноябрю, с начала года рост цен составил 6,8%. Рост цен на еду в годовом выражении (к ноябрю 2022 года) составил 6,1%.

В частности, в декабре цены на овощи выросли на 18,2% по сравнению с ноябрем, фрукты - на 7,0%, яйца куриные – 1,0%, на макаронные изделия цены снизились на 0,7%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,1% к ноябрю, с начала года - на 2,9%.

В декабре цены на печатные издания выросли на 1,5%, лекарственные препараты - на 1,2%, телевизоры – на 1,1%. Цены на ковры и ковровые изделия снизились на 0,7%.

Тарифы на услуги выросли на 0,8% к ноябрю, на 8,1% с начала года.

В декабре услуги высшего образования по сравнению с ноябрем подорожали на 6,5%, туристические услуги - на 2,7%, медицинские услуги - на 2,6%, санаторно-оздоровительные услуги – на 2,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2023 г. по сравнению с ноябрем 2023 г. составил 100,3%, с декабрем 2022 г. – 103,8%.