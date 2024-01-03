Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 3 января 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,4 копейки или 0,44%, до 3,1915 рубля при объеме торгов $2,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля торгуется на прошлогоднем уровне 3,4991 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 2,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,84 копейки или 0,19% до 4,4498 рубля за 10 юаней при объеме торгов 32 млн. юаней.