Нацбанк Беларуси утвердил признаки перевода денег без согласия пользователя

Нацбанк РБ постановлением №453 от 15 декабря 2023 года утвердил признаки совершения перевода денежных средств без согласия пользователя платежной услуги, в случае выявления которых осуществляется приостановление указанных операций.

К таким признакам отнесены:

- несоответствие параметров инициируемого платежа, в результате которого осуществляется перевод денежных средств (электронных денег), параметрам переводов по платежам, обычно инициируемым пользователем платежной услуги, и (или) характеру деятельности, осуществляемой данным пользователем. Например, время (день), место инициирования платежа, устройство (платежный инструмент, платежный сервис), с помощью которого осуществляется платеж, и его технические параметры, сумма перевода по платежу и др.;

- совпадение информации о получателе денежных средств (электронных денег), содержащейся в платежной инструкции (платежном указании), с информацией о получателе денежных средств (электронных денег) по платежу и попыткам инициирования платежей, полученной из автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка;

- совпадение информации о технических параметрах устройств, с помощью которых осуществляется доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению финансовой организации с целью осуществления (инициирования) перевода по платежу, с информацией о технических параметрах устройств, с использованием которых ранее был осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению финансовой организации с целью осуществления (инициирования) перевода по платежу и попыток инициирования платежей, полученной из автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка.

Также документом определен порядок действий финансовых организаций по приостановлению переводов денежных средств (электронных денег) пользователей платежной услуги.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года.