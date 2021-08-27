МВД: Около 90% киберпреступлений в Беларуси связаны с хищением денежных средств

Из 10 тысяч киберпреступлений, совершенных на территории Беларуси за 7 месяцев 2021 года, на долю хищений денежных средств с банковских счетов приходится почти 9 тысяч.

В сравнении с прошлым годом количество таких преступлений увеличилось более чем на 70%, сообщает пресс-служба МВД.

«Основная причина успеха злоумышленников – излишняя доверчивость и недостаточная цифровая грамотность потерпевших. Одна из самых актуальных схем мошенничества сегодня – звонок от якобы правоохранителей», - отмечается в сообщении.