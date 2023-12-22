В Беларуси организациям потребкооперации разрешили открывать спецсчета

Организациями потребительской кооперации Беларуси предоставлено право открывать в банках текущие счета в белорусских рублях со специальным режимом функционирования.

«В целях бесперебойного снабжения населения потребительскими товарами», - говорится в указе №406 от 21 декабря 2023 года.

«Денежные средства, зачисленные на специальные счета, имеют целевое назначение и направляются организациями потребительской кооперации на приобретение материальных ресурсов (и) … погашение кредитов, предоставленных банками, … погашение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение современной техники и оборудования», - сказано в указе.