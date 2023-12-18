Последнее обновление: 18.12.2023 14:28

Литва призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене призвала Еврокомиссию и Совет рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса в Европейском Союзе.

«Давайте начнем думать о процедуре приостановления права голоса Венгрии. Наши юристы должны найти законные способы остановить разрушение как извне и изнутри», - заявила Юкнявичене в обращении к Еврокомиссии.

В своей речи она выразила мнение, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан работает на Путина, а его действия по дестабилизации ЕС необходимо остановить, передает УНН.

«К сожалению, методы, чтобы его остановить, слишком слабые. Это разочаровывает, потому что люди хотят эффективного ЕС. Вы не можете так продолжать. Если мы позволим Путину уничтожить не только Украину, но и ЕС, нам придется столкнуться с экзистенциальными вопросами», - подчеркнула евродепутат.



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