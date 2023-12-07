Производство сельхозпродукции в ЕАЭС за 10 месяцев выросло на 0,5%

В январе-октябре 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,5%.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в России, Беларуси и Кыргызстане, снижение – в Казахстане.

В государствах ЕАЭС подходит к концу уборка сельскохозяйственных культур. По состоянию на 1 ноября сбор зерна в первоначально оприходованном весе в ЕАЭС, по оценке ЕЭК, снизился по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 9,8%, в то же время картофеля собрано на 4,8% больше, овощей – на 1,4%.

В январе-октябре 2023 года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 2,3%, молока – на 2,9%, яиц – на 1%.