Производство сельхозпродукции в ЕАЭС снизилось на 1,9%

В январе-августе 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,9%.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Казахстане, снижение - в Беларуси, Кыргызстане и России.

В государствах ЕАЭС продолжается уборка сельскохозяйственных культур. На 1 сентября только в Армении сбор зерна в первоначально оприходованном весе увеличился по сравнению с соответствующей датой предыдущего года - на 21,3%, при этом в Беларуси зерна собрано на 21,2% меньше, в Кыргызстане (на конец августа) - на 40,5%, России - на 12,4%.

Сообщается, что в январе-августе текущего года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, молока - на 3%, яиц - на 1,4%.