Инфляция в Германии в июле замедлилась до 6,2%

В июле 2023 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В июне цены в Германии увеличились на 6,4% в годовом выражении. Относительно предыдущего месяца цены в июле увеличились на 0,3%.

Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составила 5,5% после 5,8% в июне.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в июле в годовом выражении выросли на 11% после роста на 13,7% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 5,2%. Рост цен на бытовую энергию ускорился до 5,7% после повышения на 3% в июне.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 6,5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июне. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в этом месяце на 6,6%. Относительно предыдущего месяца цены выросли на 0,5%.

Окончательные данные о динамике инфляции за июль будут обнародованы 8 августа.