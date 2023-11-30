Парламент Швеции поддержал расширенное строительство атомных реакторов

Шведский парламент в среду, 29 ноября, поддержал законодательное предложение правительства по развитию атомной энергетики.

Законодательные поправки позволят строить новые атомные реакторы не только в трех городах Швеции, где действуют атомные электростанции. Также снимается ограничение на одновременную работу не более десяти реакторов.

Принимая решение, Риксдаг поддержал позицию шведского правительства о том, что атомная энергетика "продолжит играть важную роль в энергетическом балансе Швеции", в том числе из-за отказа от ископаемого топлива.

"Атомная энергетика также способствует стабильному и предполагаемому функционированию энергетической системы Швеции", – добавили там.

Принятые шведским парламентом изменения вступят в силу 1 января 2024 года.

Швеция также планирует отменить запрет на добычу урана, чтобы иметь собственный источник топлива для атомных электростанций в условиях, когда большинство поставок зависят от России.