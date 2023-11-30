Власти Польши объявили о частичном снятии блокады границы с Украиной

Министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур в среду встретился с польскими перевозчиками, которые блокируют четыре пункта пересечения границы с Украиной, и заявил о шагах для частичного снятия блокады.

После переговоров с министром председатель Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур заявил, что перевозчики не прекратят протест на четырех пунктах пересечения границы, но не будут распространять его на еще два – в Нижанковичах и Зосине.

"Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если польское государство усилит эффективный контроль за въездом грузовиков в Польшу", – добавил Ящур, пожаловавшись на "значительное" количество нарушений со стороны Украины.

В свою очередь Гаяхдур объявил, что правительство Польши усилит проверку транспортных средств на пограничных переходах с Украиной.

"В этих проверках также будут участвовать сотрудники национальной налоговой администрации, пограничники и полиция. Это будут усиленные меры. Я уже говорил с министром финансов и министром внутренних дел и администрации – они задекларировали свое полное сотрудничество в этом вопросе", – цитирует его "Польское радио".